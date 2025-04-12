Подорожание яиц в Одессе уже ударило по кошелькам местных жителей, которые вынуждены искать более дешевые варианты питания.

В апреле 2025 года наблюдается подорожание яиц в Одессе , сообщает Politeka.

Это касается как перепелиных, так и куриных, изрядно бьющих по карману потребителей. Средняя цена на перепелиные (20 шт) в городе составляет 65,05 грн. В разных магазинах ценники на перепелиный продукт варьируются. В сети Auchan 20 штук стоит 61,50 гривен, у Megamarket – 69,70, а у Metro – 63,96.

Относительно куриных - больше всего подорожала марка "Ясенсвит" (10 шт). Если в марте 2025 года они в среднем стоили 72,83 грн., то в апреле подорожали до 73,30, что на 4,53 больше. Это можно заметить на примере сети Auchan, где ценник на Ясенсвит (10 шт) составляет 70,80 гривен, а в Megamarket - 78,20. За последний месяц средняя цена на "Квочка" (10 шт) также выросла до 79,60 грн.

В целом, подорожание яиц в Одессе продолжает происходить, что делает их менее доступными для широкого круга потребителей. Это связано с общими тенденциями рынка продуктов питания, в частности с повышением затрат на производство и транспорт. Эти изменения не единичны и наблюдаются по всей Украине.

В частности, ценники на разные марки и в разных магазинах могут варьироваться в зависимости от местонахождения и специфики торговых сетей. Поэтому покупатели в этом городе должны быть готовы к повышенным затратам на этот базовый продукт.

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