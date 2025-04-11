Пока продолжается мобилизация в Одессе, он был осужден за уклонение от призыва на службу.

Мобилизация в Одессе продолжается, однако некоторые мужчины избегают призыва, например, житель области получил повестку и отметил, что готов служить в армии только при одном условии, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в приговоре Балтского районного суда.

По информации суда, житель Одесщины признан годным. В августе он получил повестку, однако не явился в ТЦК и уклонился от исполнения военных обязанностей.

Во время судебного разбирательства мужчина частично признал свою вину. Он пояснил, что на него также рассматривается еще одно дело по статье 246 УК Украины (незаконная вырубка леса). Он подтвердил, что это не основание для отсрочки, но заявил, что готов пройти военную службу только в случае снятия с него обвинений и закрытия уголовного производства.

Суд проанализировал все материалы дела и признал человека виновным по статье 336 УК Украины. Он был приговорен к трем годам лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Отметим, мобилизация в Одессе предусматривает призыв на службу мужчин 50 лет и старше. Их рекомендуют направлять на логистические должности, водителями, тыловыми специалистами, а не в штурмовые бригады. Такое решение принято из-за того, что для людей постарше физические нагрузки могут быть чрезмерными.

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