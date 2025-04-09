Благодійним фондом "Вітри змін" надається грошова допомога в Одесі та області, реєстрація відкрилась на участь у програмі з підтримки жінок, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні організаторів у соцмережі Facebook.

Організатори запрошують жінок від 18 років зареєструватися для участі у проєкті, що сприятиме зміцненню їхньої стійкості.

Проєкт передбачає навчання для жінок-лідерок ВПО, менторське сприяння, допомогу в розробці планів дій для їхніх громад. Крім того, їм надається грантова фінансова підтримка.

У рамках програми жінки отримають гроши у таких напрямках:

  • Захист своїх прав
  • Працевлаштування
  • Покращення фінансового становища
  • Підвищення психологічної стійкості
  • Розширення корисних контактів
  • Опанування навичок лідерства та адвокації

субсидія

Організатори наголошують, що проєкт спрямований на підтримку жінок, які стали внутрішньо переміщеними через війну.

Грантова грошова допомога в Одесі та області надається після заповнення онлайн-форми. Проте огранізатори переглянуть кожну заявку окремо та вирішуть чи надавати підтримку. Варто зазначити, що програму з квітня розширили. Тепер вона також охоплює Миколаївську та Харсонську області.

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