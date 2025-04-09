Благодійним фондом "Вітри змін" надається грошова допомога в Одесі та області, реєстрація відкрилась на участь у програмі з підтримки жінок, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться у повідомленні організаторів у соцмережі Facebook.
Організатори запрошують жінок від 18 років зареєструватися для участі у проєкті, що сприятиме зміцненню їхньої стійкості.
Проєкт передбачає навчання для жінок-лідерок ВПО, менторське сприяння, допомогу в розробці планів дій для їхніх громад. Крім того, їм надається грантова фінансова підтримка.
У рамках програми жінки отримають гроши у таких напрямках:
- Захист своїх прав
- Працевлаштування
- Покращення фінансового становища
- Підвищення психологічної стійкості
- Розширення корисних контактів
- Опанування навичок лідерства та адвокації
Організатори наголошують, що проєкт спрямований на підтримку жінок, які стали внутрішньо переміщеними через війну.
Грантова грошова допомога в Одесі та області надається після заповнення онлайн-форми. Проте огранізатори переглянуть кожну заявку окремо та вирішуть чи надавати підтримку. Варто зазначити, що програму з квітня розширили. Тепер вона також охоплює Миколаївську та Харсонську області.
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