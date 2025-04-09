Надається грантова грошова допомога в Одесі та області та підтримка для жінок у різних напрямках

Благодійним фондом "Вітри змін" надається грошова допомога в Одесі та області, реєстрація відкрилась на участь у програмі з підтримки жінок, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні організаторів у соцмережі Facebook.

Організатори запрошують жінок від 18 років зареєструватися для участі у проєкті, що сприятиме зміцненню їхньої стійкості.

Проєкт передбачає навчання для жінок-лідерок ВПО, менторське сприяння, допомогу в розробці планів дій для їхніх громад. Крім того, їм надається грантова фінансова підтримка.

У рамках програми жінки отримають гроши у таких напрямках:

Захист своїх прав

Працевлаштування

Покращення фінансового становища

Підвищення психологічної стійкості

Розширення корисних контактів

Опанування навичок лідерства та адвокації

Організатори наголошують, що проєкт спрямований на підтримку жінок, які стали внутрішньо переміщеними через війну.

Грантова грошова допомога в Одесі та області надається після заповнення онлайн-форми. Проте огранізатори переглянуть кожну заявку окремо та вирішуть чи надавати підтримку. Варто зазначити, що програму з квітня розширили. Тепер вона також охоплює Миколаївську та Харсонську області.

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