Мы уже привыкли к сезонным колебаниям, нынешнее подорожание муки перед Пасхой в Одессе заставит экономить.

В настоящее время наблюдается подорожание муки перед Пасхой в Одессе, хотя еще в феврале она несколько подешевела и радовала покупателей, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные Минфина и выяснили, какова стоимость продукта.

С середины прошлого года пшеничная высшего сорта, которую часто используют для выпечки куличей, постоянно дорожала. Однако с середины февраля по середину марта цены на него резко снизились.

Однако после этого продукт, который является неотъемлемой частью паски, снова подорожал. В начале апреля средняя стоимость за килограмм на местных рынках достигла 20,58 грн. По данным Минфина, цена в сетях магазинов составляет 31,39 гривны и продолжает расти.

Цены на пшеничную "Хуторок" высшего сорта (1 кг) в разных сетях:

Сильпо – 26,89;

Ашан – 26,80;

Новус – 31,39;

АТБ – 26,80;

Эпицентр – 26,80.

Подорожание муки перед Пасхой в Одессе однозначно вызвано последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, дорожанием энергоносителей, усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах. В общей сложности праздничная корзина для украинцев подорожала до 1660 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.