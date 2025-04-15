В апреле 2025 года на автозаправках Одессы и области зафиксировано заметное подорожание бензина марки А-95 и премиум, сообщает Politeka.net.
Анализируя данные от Минфина, можно увидеть, как колеблется стоимость горючего в зависимости от АЗС.
Наибольшие колебания наблюдаются на бензин А-95 премиум – его средняя стоимость составляет 58,61 грн/л, однако цена на разных заправках может значительно отличаться.
Самая низкая цена на премиальный 95 предлагает сеть "Мотто" — 52,48 гривен за литр. Также выгодные предложения есть в сети UPG (55,90 грн/л), а также в таких компаниях, как Shell, Укрнафта и Socar — их цены остаются ниже среднерыночных.
Что касается обычного А-95, самая высокая стоимость зафиксирована на заправках ОККО и WOG – 58,99. В то же время, сеть БРСМ-Нефть предлагает горючее за 52,29 грн/л, что делает ее одной из самых доступных для водителей региона.
Дизельное горючее на заправках Socar стоит 56,99 грн/л, а на АЗС ОККО и WOG - 57,99. Несмотря на недавнее повышение цен в сети БРСМ-Нефть на 70 копеек, там остаются выгодные условия для дизеля — 48,49.
Владельцы авто на газе также могут сэкономить — самая низкая цена газа зафиксирована в сети БРСМ-Нефть — 33,90 гривен за литр.
Высокие цены на газ предлагают ОККО, Socar и WOG, традиционно удерживающие премиум-сегмент.
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