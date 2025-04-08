Спостерігається значний розкид ціни на бензин в Одесі та області марки А-95 преміум та марки А-95.

Ціни на бензин в Одесі та області зросли, зміни вартості газу та дизельного пального зафіксовані на деяких автозаправних станціях, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані Мінфін та дізнались, як зросла вартість.

Спостерігається значний циновий розкид на популярну серед водіїв марку А-95 преміум. Хоча в середньому пальне коштує 58,61 грн за літр, на різних АЗС вартість може значно змінюватись.

Найдешевший А-95 преміум можна знайти на станціях "Мотто", де літр коштує 52,48 грн. Трохи дорожче, але все ще нижче середнього рівня, пальне пропонують мережі UPG (55,90) та група компаній Shell, Укранафта, Socar.

Що стосується ціни на бензин в Одесі та області на А-95, то на станціях ОККО та WOG вартість залишається найвищою на ринку – 58,99 грн/л. У той час на БРСМ-Нафта ціна значно нижча – 52,29.

Дизельне пальне на SOCAR коштує 56,99 гривень, в той час як на АЗС ОККО та WOG - становить 57,99 гривень. Незважаючи на нещодавнє підвищення ціни на дизель в БРСМ-Нафта на 70 копійок, там залишається одна з найнижчих цін – 48,49 гривень/л.

Що стосується газу, власники автомобілів можуть заощадити, заправляючись на АЗС БРСМ-Нафта, де ціна становить 33,90 грн/л. Лідерами з ціни газу є АЗС ОККО, SOCAR та WOG.

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