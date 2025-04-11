Если вы ищете вакансии с жильем и достойной оплатой, то работа для ВПЛ с проживанием в Одессе именно для вас.

В Украине доступна работа для ВПЛ с проживанием в Одессе , сообщает Politeka.

В частности, ищут работников в швейном цехе, который находится в районе Пересыпи. Предусматривает постоянную основу по официальному трудоустройству. Цех оснащен новыми автоматическими машинами для шитья, что значительно упрощает условия. Зарплата варьируется от 16000 до 30000 грн в месяц. Для иногородних работников предоставляется бесплатное проживание в комфортабельном общежитии. Также цех предлагает стабильность в течение всего года.

Кроме того, есть вакансии для медсестер и сиделок в частном пансионате, расположенном в районах Котовского и Таирова. Заработная плата составляет от 11000 до 21000 грн. Жилье и питание предоставляется за счет пансионата. Вахтенный метод позволяет получать стабильную зарплату за каждую смену. Дружественный коллектив и бонусы дополнительно мотивируют работников.

Также, для строителей в Приморском районе открыты вакансии для мастеров универсалов, электриков, маляров и разнорабочих. Гарантируют стабильную оплату дважды в месяц, а также возможность официального оформления. Для работников, приехавших из других городов, предлагают комфортное проживание рядом с объектами строительства.

Эти вакансии обеспечивают возможность найти стабильную работу для ВПЛ с проживанием в Одессе, а также адаптироваться к новым условиям жизни в городе.

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