Подорожание масла в Одессе, в чем причина роста цен и сколько придется платить.

За последний месяц подсолнечное масло в Одессе подорожало на 4%, стало известно, сколько придется платить, сообщает Politeka.

Об этом стало известно благодаря данным аналитиков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Причиной роста стоимости стала высокая цена на семена подсолнечника, которые являются основным сырьем для производства.

На оптовом рынке сохраняется стабильно высокий спрос на семена, в то же время предложение ограничено из-за низкого урожая 2024 года. Это привело к удорожанию конечного продукта – масла – в розничных сетях.

По оценкам УКАБ, стоимость за последний месяц выросла на 4%, а за год почти на 40%.

В марте в магазинах Одессы цена за бутылку варьировалась от 31 до 92 грн., в зависимости от бренда и торговой сети. Средняя рыночная цена составила 77,5 грн. за бутылку.

Цены в популярных магазинах:

Ашан — 63,30

АТБ - 60,50

Сильпо - от 63,49 за 850 мл.

В некоторых точках продаж масло все еще можно найти по более низкой цене — около 31, однако это редкие акционные предложения или товары менее известных брендов.

В то же время в премиальных сетях прайс может превышать 70 за бутылку.

Аналитики прогнозируют, что тенденция роста может сохраняться, если цены на сырье не стабилизируются. Следовательно, потребителям следует внимательно следить за акциями и сравнивать цены в разных магазинах.

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