Подорожчання олії в Одесі відбулося на 4% впродовж останнього місяця, повідомляє Політека.

За даними асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), вартість цього продукту зросла через стабільно дороге насіння соняшнику на оптових ринках. Експерти назвали причини подорожчання олії в Одесі.

Збільшення вартості сировини зумовлено високим попитом на переробних підприємствах та обмеженою пропозицією через менший урожай 2024 року. Як результат, покупцям доводиться платити за цей товар у магазинах на 4% більше, що дорівнює 77,5 гривням за пляшку.

Через подорожчання олії в Одесі, у роздрібних мережах вартість варіюється від 31 до 72,2 гривень, що ще раз підкреслює нестабільність ситуації на ринку. У місті можна знайти пляшку з різними цінниками, це залежить від торгової мережі та бренду.

Наприклад, у магазинах Auchan її можна придбати за 63,30 грн, а в АТБ – за 60,50. У Сільпо вартість стартує від 63,49 за 850 мл.

Експерти підрахували, що за рік цей товар на полицях супераркетів виріс на 38%, що однозначно б'є по гаманцях покупців.

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