Война заставила многих украинцев покинуть родные дома и теперь адресная помощь ВПЛ в Одессе является спасительным кругом для многих.

Адресная помощь ВПЛ в Одессе является финансовой поддержкой для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, в частности, это касается переселенцев, сообщает Politeka.

Такую поддержку тем, кто бежал от войны, оказывает гуманитарная организация «Международный комитет спасения». В организации уже стартовала регистрация для тех, кто недавно стал внутренне перемещенным лицом и сейчас проживает в пределах области.

Важно учесть, что адресная помощь ВПЛ в Одессе доступна только тем людям, которые получили свой статус не раньше 10 февраля 2025 года. То есть речь идет о лицах, которые недавно вынужденно переехали. Другими словами – это программа для новоприбывших.

Чтобы попасть в список получателей, достаточно заполнить краткую анкету. После этого представители «Международного комитета спасения» сами выйдут на связь и сообщат, когда и где будет происходить выдача.

Напомним, что облцентр с начала полномасштабного вторжения стала убежищем для тысяч людей из разных уголков страны. Часто это семьи с детьми, старики, те, кто буквально потерял все.

В поддержку также могут претендовать и другие уязвимые категории населения. Речь идет о лицах с инвалидностью, многодетных семьях, одиноких пенсионерах с низким доходом. Для оформления нужно обратиться в один из центров и иметь при себе документы, подтверждающие личность, а также справку, подтверждающую ваш статус.

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