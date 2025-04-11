Якщо ви шукаєте вакансію з житлом та гідною оплатою, то робота для ВПО з проживанням в Одесі саме для вас.

В Україні доступна робота для ВПО з проживанням в Одесі, повідомляє Politeka.

Зокрема, шукають працівників у швейний цех, що знаходиться в районі Пересипа. Передбачає постійну основу з офіційним працевлаштуванням. Цех оснащений новими автоматичними машинами для шиття, що значно полегшує умови. Зарплата варіюється від 16 000 до 30 000 грн на місяць. Для іногородніх працівників надається безкоштовне проживання в комфортному гуртожитку. Також цех пропонує стабільність протягом всього року.

Крім того, є вакансії для медсестер та сиділок у приватному пансіонаті, що знаходиться в районах Котовського та Таїрова. Заробітна плата складає від 11 000 до 21 000 грн. Житло та харчування надаються за рахунок пансіонату. Вахтовий метод дозволяє отримувати стабільну зарплату за кожну зміну. Дружній колектив та бонуси додатково мотивують працівників.

Також, для будівельників у Приморському районі відкрито вакансії для майстрів універсалів, електриків, малярів та різноробочих. Гарантують стабільну оплату двічі на місяць, а також можливість офіційного оформлення. Для працівників, що приїхали з інших міст, пропонують комфортне проживання поруч з об'єктами будівництва.

Ці вакансії забезпечують можливість знайти стабільну роботу для ВПО з проживанням в Одесі, а також адаптуватися до нових умов життя в місті.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.