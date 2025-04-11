Если вы нуждаетесь в поддержке, то для многих украинцев доступна денежная помощь в Одессе.

Денежная помощь в Одессе в 2025 году продолжает предоставляться малообеспеченным семьям и отдельным категориям граждан, нуждающихся в социальной поддержке, сообщает Politeka.

Программа социальной защиты нацелена на помощь тем, чей доход не достигает прожиточного минимума и продолжает функционировать на основе государственной программы социальной поддержки.

Право имеют семьи и лица, чьи доходы ниже установленного минимума. Для этого следует обратиться в органы социальной защиты или в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), подать необходимые документы или отправить их по почте, уточнив требования в этих учреждениях.

Денежная поддержка предоставляется на срок до шести месяцев с возможностью продления, если семья продолжает соответствовать условиям программы. Выплаты за 2025 год были увеличены. Для трудоспособных лиц сумма составляет 1816,8 грн, для пенсионеров и лиц с инвалидностью – 2361 гривна, для детей до 6 лет – 3716,35. Для детей от 6 до 18 лет помощь составляет 4634,2 гривны, а для студентов - 4390,6 гривны. Выплаты производятся через банковские карты или Укрпочту.

С 1 марта 2025 г. для внутренне перемещенных лиц автоматически продлевается обеспечение на полгода при выполнении всех условий. Для лиц с инвалидностью и детей сумма составляет 3000 грн, для других категорий – 2000 грн. Выплаты производятся два раза в месяц: 15 и 28 числа.

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