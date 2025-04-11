Синоптики обнародовали прогноз погоды в Одессе на 12 апреля и рассказали, чего ждать в эту субботу.

Прогноз погоды в Одессе на 12 апреля ожидается пасмурный день без осадков, сообщает Politeka.

На протяжении всего дня в Одессе будет пасмурно, без осадков.

Ночью температура будет колебаться от +1...+3 градусов, а днем ​​ожидается +9 градусов, сообщают синоптики прогноз погоды в Одессе на 12 апреля.

На 12-е число прогнозируется облачность, показатели будут умеренными, ночью на территории области будет варьироваться от +2 до +4.

С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками.

Как сообщают метеорологи, в течение дня температура будет умеренной, но влажность и ветер будут придавать ощущение прохлады

Днем воздух прогреется до +6…+9, этот субботу будет прохладным. Ветер северный с интенсивностью 5,7 м/с.

На этой неделе по всей Украине ожидается, что в субботу облака будут по-прежнему закрывать небо. Температура около +3°C, а днем ​​достигнет +9°C.

Влажность будет в пределах 52–84%.

В выходные в городе и области будет облачно, но без осадков. Ветер северный до 5,7 м/с, влажность – на уровне 61%.

В ближайшие дни в стране будут фиксироваться улучшение условий, потепление и осадки, не прогнозируются что создает благоприятных условий для прогулок и дел на свежем воздухе.

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