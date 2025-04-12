Синоптики составили свежий прогноз погоды в Одессе на 13 апреля и рассказали, чего ждать.

Прогноз погоды в Одессе на 13 апреля ожидается солнечный день, без осадков, сообщает Politeka.

В Одессе весь день будет держаться ясная погода, без осадков в это воскресенье.

Ночью температура будет колебаться до +5...+7 градусов, а днем ​​ожидается +10 градусов, сообщают синоптики прогноз погоды на 13 апреля.

На 13-е число прогнозируется солнце, ночью на территории региона температура будет варьироваться от +5 до +8.

Днем вырастет до +6…+10, поэтому этот день будет довольно прохладным.

В это вескресенье жители смогут насладиться ярким солнцем. Ветер северо-западный и юго- восточныйй с интенсивностью 3,8 м/с.

На этой неделе по всей Украине ожидается, что в среду облака будут по-прежнему закрывать небо. Температура около 4°C, а днем ​​достигнет 9°C.

Метеорологи отмечают, что ближайшие дни будут схожими, с сохранением тепла и возможностью небольших осадков. В то же время, в дневное время позволит наслаждаться весенним воздухом и идеально подойдет для прогулок.

На выходных синоптики обещали благоприятные дни для отдыха на улице, хотя возможны кратковременные осадки в разных районах области и города, а уже с понедельника следует готовиться к долгожданному теплу, до +21 градуса по Цельсию.

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