В ДТЭК рассказали о графиках отключения света в Одессе на 12 апреля, стало известно, где не будет света.

Местные жители могут ознакомиться с графиками отключения света в Одессе на 12 апреля, сообщает Politeka.

12 апреля с 08:00 до 19:00 «ДТЭК Одесские Электросети» будет проводить профилактические работы для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий.

"Внимание, плановые отключения электроэнергии в Измаиле!", - говорится в сообщении.

В этой связи временно будет отсутствовать электроснабжение на таких улицах города:

Европейская, Ивана Франко, Клушина, Куликова, Патриотов, пер. Ивана Франко, 2, проспект Мира.

При возникновении вопросов посылайте запрос на электронную почту oem@dtek.com или позвоните в контакт-центр : для стационарных телефонов: +38 (048) 705 90 90 для мобильных телефонов: +38 (068) 905 8 (073) 705 90 90.

Жителей региона просят заранее подготовиться к обесточиванию, зарядить телефоны, приборы и альтернативные источники освещения.

Если графики ограничения в Одессе потребуются, потребители будут предупреждены через официальные каналы связи, поэтому важно следить за информацией.

В частности, чтобы получить актуальные данные о времени восстановления света в регионе – можно воспользоваться онлайн сервисами ДТЭК, чат-ботами Viber и Telegram или подать заявку на сайте компании.

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