Синоптики составили свежий прогноз погоды в Одессе на вторник, 15 апреля, узнайте, каким будет этот день.

Согласно последним данным синоптиков, во вторник, 15 апреля, в Одессе ожидается солнечная и сухая погода, передает Politeka.

Небо в течение дня останется преимущественно ясным, без осадков.

Температура воздуха ночью опустится до +5…+6°C, а дневные значения достигнут +13°C. Будет прохладно, но комфортно в этот день. Утром и днем будет преобладать солнечное небо, а к вечеру возможна незначительная облачность.

Ветер в течение дня будет слабым до умеренного, с направлением от северо-запада до юго-востока и средней скоростью около 2,0 м/с, что создаст ощущение устойчивой и приятной весны.

Атмосферное давление останется повышенным, что может вызывать легкие колебания в погодных условиях, однако в целом неделя обещает быть стабильной и теплой.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни существенных осадков не предвидится, и жители города смогут насладиться солнечными и сухими днями.

На фоне общей тенденции потепления по всей Украине температура в середине недели будет колебаться в пределах +10…+15°C, а на западе страны возможно потепление до +17°C.

Самые низкие температуры прогнозируются на понедельник, 14 апреля — от +6 до +10°C, тогда как наиболее благоприятные лни ожидается в выходные, 19 и 20 апреля.

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