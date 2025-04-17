В Одессе официально завершили отопительный сезон, что следует знать жителям о подорожании коммуналки после отключения тепла.

1 апреля 2025 года, в Одессе официально завершен отопительный сезон, основной причиной такого решения стало стабильное потепление, также известно о том, насколько подорожает коммуналка после отключения тепла, передает Politeka.

По данным метеорологов, в городе наблюдается стойкое повышение температуры, включая ночные часы, что позволило прекратить отопление без ущерба комфорту жителей.

Это также позволит сэкономить энергоресурсы и снизить нагрузку на городские теплосети.

С 1 апреля в городе было прекращено теплоснабжение жилых домов Одессы, образовательных учреждений, медицинских учреждений и других объектов социальной инфраструктуры.

Такое решение имеет положительный экономический эффект: жители смогут сэкономить на оплате коммунальных услуг, ведь платежки за этот месяц будут заметно ниже.

Это особенно актуально на фоне постоянного роста цен на энергоносители и общей необходимости экономии.

Относительно будущей стоимости коммунальных услуг после завершения отопительного сезона, повышение тарифов на тепло, газ и воду в Одессе не предусматривается благодаря действующему мораторию, связанному с военным положением.

Однако аналитики предупреждают: в перспективе рост тарифов возможен, в том числе на электроэнергию. Согласно текущим оценкам, ее стоимость может вырасти до 6,64 грн с 1 июня, а в течение следующих лет — до 9 грн за кВт*ч.

В то же время жители могут пока быть спокойными — в краткосрочной перспективе цены остаются стабильными.

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