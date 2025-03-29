Закінчення опалювального сезону в Одесі офіційно відбудеться 1 квітня 2025 року, про що повідомили в міській адміністрації, передає Politeka.

Це рішення було ухвалене у зв'язку з прогнозованим потеплінням, яке дозволяє припинити подачу тепла, оскільки для забезпечення комфортної температури в помешканнях більше немає необхідності.

Враховуючи стабільне підвищення температури впродовж останніх днів, опалення більше не буде потрібне, що дозволить зекономити енергоресурси та зменшити навантаження на міські котельні.

Згідно з прогнозами синоптиків, вночі температура вже не буде опускатися до холодних значень, тому продовження опалювального сезону стало економічно недоцільним. Після 1 квітня в місті припинять подачу тепла до житлових будинків, шкіл та інших соціальних об'єктів.

Закінчення опалювального сезону в Одесі також вплине на витрати для місцевих мешканців, оскільки зменшаться платіжки за опалення, що стане важливою новиною для городян, особливо в умовах економії енергоресурсів та зростаючих тарифів на комунальні послуги.

Після 1 квітня система опалення більше не працюватиме в постійному режимі, і лише в разі сильного похолодання буде можливе відновлення подачі тепла в окремі райони.

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