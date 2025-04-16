Повышения тарифов на коммунальные услуги в Одессе не будет, однако с 1 мая 2025 отдельные потребители заплатят больше

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе коснутся не всех услуг, однако части украинцев придется платить больше, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, кому придут побольше платежки.

С 1 мая 2025 г. отдельные потребители природного газа в Украине вынуждены будут платить дополнительную сумму сверх фиксированной цены на голубое топливо, которая удерживается благодаря мораторию. Речь идет о новой системе по техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей, цены на которую уже обнародовали региональные филиалы компании «Газсети».

В частности, в мае жители многоквартирных домов получат так называемую третью платежку — счет за сервис по техническому обслуживанию здания. Это новшество предусмотрено приказом Министерства энергетики №292 от 29 сентября 2023 года.

В рамках этого операторы газораспределительных сетей будут осуществлять регулярный мониторинг состояния газопроводов на герметичность и исправность, что должно повысить безопасность потребления газа.

Повышения тарифов на коммунальные услуги в Одессе, а именно на электроэнергию не будет. За каждый кВт*ч тока придется платить 4,32 грн. В то же время с 1 мая отменят специальный тарифный план на электроэнергию для тех, кто имеет электрическое отопление. Сейчас стоимость для такой категории составляет 2,64 грн за кВт*ч на 2000 кВт*ч в месяц (начиная с 2001 кВт*ч нужно платить полный пакет).

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