Синоптики составили свежий прогноз погоды в Одессе на среду, 16 апреля, узнайте, что говорят синоптики.

Прогноз погоды в Одессе на среду, 16 апреля, в этот день будет облачно, но без дождей, передает Politeka.

Согласно последнему прогнозу синоптиков, в среду, 16 число, жителей Одессы ожидает стабильный весенний день без осадков.

По данным метеорологов, день обещает быть преимущественно облачным, однако теплым и комфортным.

Ночью температура воздуха составит от +8 до +10°C, а днем столбики термометров поднимутся до +13°C. Несмотря на облачность, погода останется приятной и устойчивой.

Ветер будет с юго-востока со скоростью около 3 м/с — слабый до умеренного. Это обеспечит ощущение легкости и стабильности в течение всего дня.

Атмосферное давление будет повышенным, что может немного повлиять на общее самочувствие, но существенных изменений не ожидается.

По прогнозам, ближайшие дни в Одессе пройдут без существенных осадков.

Горожане смогут наслаждаться сухой и солнечной весной. В целом по Украине температура в середине недели будет варьироваться в пределах +10…+15°C, а на западе страны возможен подъём до +17°C.

Самыми прохладными днями недели станут понедельник, 14 апреля, когда температура опустится до +6…+10°C. Зато потепление придет к выходным: 19 и 20 число синоптики обещают наиболее благоприятный период.

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