Средняя пенсия в Одессе составляет 5600 гривен, сообщает Politeka.

Согласно данным, обнародованным ресурсом Опендатабот, 25% пенсионеров в Одессе получают менее 3 000 гривен в месяц. Это ставит Одесскую область на 8-е место среди регионов Украины по размеру средней пенсии. Самые высокие показатели у Киева, Донецка и Луганской области. Средняя пенсия по Украине на конец 2024 года составила 5789 гривен, что на 7,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Однако инфляция, достигшая 12% за 2024 год, значительно уменьшила эффект от повышения, широко анонсированного правительством. В то же время, если посмотреть на исторические цифры, пенсионные выплаты в 1997 году составляли всего 52 гривны, а к 2025 году она выросла в 111 раз, хотя доллар за это время подорожал в 22 раза.

Особенность ситуации состоит в том, что выплаты для судей остаются выше, чем для обычных граждан. Например, пенсии в Одессе для бывших судей Верховного Суда могут достигать 262 000 грн. в год, что в среднем составляет около 22 000 грн. в месяц. Эти суммы значительно превышают выплаты обычным пенсионерам и других регионах Украины. В последние три года обеспечение судей выросло с 90 800 до 107 000 грн в месяц, что делает их одну из самых состоятельных категорий пенсионеров в Украине.

С февраля 2025 г., согласно новым нормам Закона о Государственном бюджете, минимальные пенсионные выплаты для разных категорий граждан будут оставаться на уровне 1 марта 2024 года. Это означает, что минимальный прожиточный минимум будет оставаться на уровне 3028 грн, что ставит пенсионеров перед новыми вызовами из-за роста цен и инфляции.

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