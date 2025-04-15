Робота в Одесі завжди є і знайдуться навіть найбільш високооплачувані вакансії для тих, хто бажає отримувати достойну зарплату.

На початку весни робота в Одесі пропонує багато варіантів, в тому числі й найбільш високооплачувані вакансії, повідомляє Politeka.

Більше того, проаналізувавши пропозиції, ми побачили, що найбільш високооплачувані варіанти є і для майстрів, і для менеджерів, і для будівельників.

Наразі є попит на фахівців і він зростає, і разом із ним з’являються все цікавіші можливості для заробітку. Найбільш високооплачувані вакансії приваблюють не лише зарплатами від 50 тисяч гривень, а й додатковими бонусами, умовами та перспективами.

Наприклад, компанія «Форт-Бір-Плюс» шукає автослюсаря з досвідом із вантажівками MAN. Ставка стартує з 30 000 грн, плюс премії. Якщо маєте водійське посвідчення категорії B або C1, то буде додатковий плюс. Робота в Одесі передбачає техобслуговування, ремонт і контроль стану автопарку. Локація - село Усатове, Масив 16, тому доїхати нескладно.

Є й інші цікаві пропозиції. В районі 2-ї Застави потрібна швея, яка зможе працювати з м’якими меблями та автосалонами. Зарплата від 18 до 30 тисяч гривень, залежить від навичок. Головне вміти самостійно кроїти, без "підказок".

А от будівельний сектор зараз буквально кипить — шукають бригади з усіх спеціальностей: муляри, електрики, монолітники, фасадчики, сантехніки. Оплата договірна, але цифри коливаються в межах 50-80 тисяч.

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