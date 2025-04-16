В ходе мобилизации в Одессе будет создана новая структура, сообщает Politeka.

Речь идет о департаменте мобилизации и военного учета, который отвечает за учет военнообязанных, резервистов и призывников, проживающих в городе. Этот шаг связан с последними изменениями в законодательстве, расширяющими полномочия местных органов власти в мобилизационных вопросах.

Городской совет планирует рассмотреть создание нового департамента на ближайшей сессии. Согласно предложенным изменениям новый орган будет вести первичный учет лиц, подлежащих мобилизации в Одессе, по месту фактического проживания, а не по регистрации. Кроме того, в его полномочия будет входить также бронирование граждан. При этом в горсовете подчеркивают, что новый департамент не будет дублировать функции центров комплектования, которые занимаются персональным оповещением.

Штат нового департамента и бюджет для его содержания будут определены при принятии решения депутатами. В настоящее время в мэрии уже работает отдел мобилизационной и оборонной работы, осуществляющий подобные функции и тесно сотрудничающий с территориальными центрами комплектования. По словам источника "Думской", непонятно почему было решено создавать новую структуру вместо того, чтобы расширить полномочия существующего подразделения.

«Создание нового отдела — это дополнительная нагрузка на местный бюджет, поскольку нужно формировать штат, снабжать техникой и транспортом. Поэтому вопрос остается открытым» , — отметил источник.

Источник: Думская