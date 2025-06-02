Мобилизация в Одессе затронула мужчину после того, как его признали годным по заключению военно-врачебной комиссии.

Мобилизация в Одессе продолжается, однако находятся мужчины, которые ищут разные способы и причины, чтобы избежать призыва к службе в ВСУ, сообщает Politeka.net.

В Одесской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации — соответствующее решение принял Балтский районный суд в рамках дела №493/1668/24.

Как отмечено в материалах производства, военнообязанного признали пригодным к прохождению службы по заключению военно-врачебной комиссии. В августе 2024 года он получил повестку, однако в территориальный центр комплектования так и не явился.

При рассмотрении дела мужчина частично признал вину. Он пояснил, что параллельно в отношении него продолжается еще одно уголовное производство по статье 246 УК Украины (незаконная вырубка леса). При этом он не возразил, что это не дает ему оснований для отсрочки.

В суде он заявил, что готов служить только при закрытии указанного уголовного производства и снятия обвинений.

Оценив все доказательства, суд признал мужчину виновным, пока идет мобилизация в Одессе, по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва) и назначил ему наказание — три года лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Одесский апелляционный суд через Балтский райсуд в течение 30 дней с момента его оглашения.

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