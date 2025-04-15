Местные жители могут ознакомиться с графиками отключения света в Одессе и области на 16 апреля.

Графики отключения света в Одессе и области 16 апреля будут вводить в некоторых населенных пунктах, названы адреса, сообщает Politeka.

В ДТЭК запланировано проведение профилактических работ, в связи с этим не будет электроэнергии в некоторых населенных пунктах.

Так, будут проводиться профилактические работы с 8:00 до 17:00, будет осуществлено ограничение электроэнергии.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в ДТЭК проведет профилактические работы в рамках Черноморского городского территориального общества.

В связи с выполнением этих работ запланировано отключение электроэнергии в таких населенных пунктах региона, 16 апреля с 8 утра до 17:00 не будет по следующим адресам:

Александровка улицы Уютная, Кооперативная, Лиманская, Набережная, Озерная, Победы, Светлая, Сельскохозяйственная, Сельскохозяйственная, Судоремонтная, Толстого, Успешная, Центральная, Шевченко, переулок Греческий, Зеленый, Лиманский, Набережный, Пушкиный, Судноремонтный.

При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра, для стационарных телефонов:

+38 (048) 705 90 90

для мобильных :

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90

e-mail: сеnter@oblenergo.odessa.ua.

Чтобы получить актуальную информацию о времени возобновления электроснабжения – можно воспользоваться онлайн сервисами ДТЭК, чат-ботами в Viber и Telegram, а также подать заявку на сайте компании.

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