С 17 января 2023 года ей снова была назначена пенсия в Одессе, однако из-за ошибки произошло неправильное начисление

Пенсия в Одессе предназначалась для украинки, однако по ошибке в документах ей насчитали лишние выплаты, поэтому ПФУ потребовал их вернуть, сообщает Politeka.net.

Женщина состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области, как пенсионерка по возрасту.

13 мая 2024 года она сообщила, что получала начисления по возрасту в рф до февраля 2022-го. Также заявительница отметила, что ее дело было переведено из Украины в рф еще 11 лет назад.

После рассмотрения обращения по экстерриториальному принципу, решением №155250026427 от 17 января 2023 года ей снова была назначена сумма. Однако при проверке документов, поданных для назначения выплат, выяснилось, что в страховой стаж ошибочно были включены записи из трудовой книжки, где фамилия не соответствовала данным паспорта.

В результате перерасчетов и приведения дела в соответствие с действующим законодательством, была выявлена ​​переплаченная пенсия в Одессе на сумму 3 828 гривен за период с 1 января по 30 апреля 2024 года.

Суд отклонил иск ПФУ и отказал во взыскании переплаченных средств.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что переплата в сумме 3 828 гривен стала следствием сугубо счетной ошибки. В то же время, суд не обнаружил никаких свидетельств того, что женщина умышленно подала недостоверные сведения или совершила какие-либо злоупотребления при оформлении или получении выплат.

Согласно решению №155250026427 от 21 марта 2024 года, выплата была перечислена и установлен ее новый размер – 2 661 гривна.

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