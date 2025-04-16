Подорожание мяса в Одессе продлится в течение месяца, вырастут все виды.

Сейчас происходит подорожание мяса в Одессе, стоимость свинины, неотъемлемой части рациона многих украинцев заметно колеблется в зависимости от магазина, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали текущие ценники на популярные отруби – грудинку, лопатку, ошеек, подбрюшину, ребра и шашлык.

Среди крупных продуктовых сетей Novus демонстрирует один из самых привлекателых ценников на свинину. Именно здесь можно приобрести лопатку за 199,00 гривен, подбрюшину – за 189,00, а ребра – за 184,00, что является самыми низкими ценами среди рассматриваемых супермаркетов. Также Novus делит первое место с Auchan по стоимости грудинки – 199,90.

Подорожание мяса в Одессе происходит на ошеек, но Novus снова лидирует по доступности — 299,00 гривен, что является самой низкой ценой этого отруба. В то же время следует учитывать, что готовый свиной шашлык в этой сети обойдется дороже других — 259,00 грн/кг.

В супермаркете Metro цены на некоторые позиции выше. В частности, здесь зафиксирована высокая стоимость грудинки — 207,90 грн/кг, а также рекордно дорогой ошейок — 332,70. Однако именно здесь можно найти самый дешевый свиной шашлык – 239,10.

Megamarket также отличается высокой стоимостью. Самая дорогая здесь лопатка – 226,62 грн/кг, подбрюшина – 206,10 грн/кг, а ребра – 209,10. Ошеек стоит 309,00, что делает его одним из самых дорогих в сетях, а грудинка – 206,10.

Вырастут все виды: говядина, свинина и курятина. Это связано как с сезонными факторами, так и с дефицитом сырья для производства кормов.

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