Подорожание продуктов перед Пасхой в Одессе традиционное явление перед праздником.

Происходит подорожание продуктов перед Пасхой в Одессе, в этом году пасхальная корзина обойдется дороже, чем в предыдущие годы, сообщает Politeka.net.

В канун праздника традиционно растет спрос на продукты, что в сочетании с инфляцией и другими экономическими факторами неизбежно приводит к повышению стоимости.

Подорожание продуктов перед Пасхой в Одессе – традиционное явление перед праздником. Цены на яйца, молочка, мясо птицы и овощи растут значительно быстрее, тогда как стоимость бакалейных товаров остается почти стабильной или незначительно снижается.

В 2024-м цена пасхальной корзины поднялась на 7,7%, к 1581 гривне, а в 2025 году наблюдается новое существенное увеличение стоимости — на 18,1%.

В состав пасхальной корзины входят: домашняя кулич (включая муку, яйца, сливочное масло, молоко, сахар, дрожжи, изюм), десяток яиц, полкилограмма сала, домашней колбасы, буженины, твердого сыра, сливочного масла, свежих и консервированных огурцов, хрен и бутылка украинского вина.

Прогнозы на 2025 год не слишком оптимистичны: ситуация с ценами будет оставаться сложной. Эксперты советуют готовиться к дальнейшему росту стоимости продовольствия, хотя возможны и краткосрочные сезонные снижения отдельных категорий.

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