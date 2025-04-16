Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі не буде, проте із 1 травня 2025 року окремі споживачі заплатять більше

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі зачеплять не всі послуги, проте частині українців доведеться платити більше, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, кому прийдуть більші платіжки.

З 1 травня 2025 року окремі споживачі природного газу в Україні змушені будуть сплачувати додаткову суму понад фіксовану ціну на блакитне паливо, яка утримується завдяки мораторію. Йдеться про нову послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, тарифи на яку вже оприлюднили регіональні філії компанії «Газмережі».

Зокрема, у травні жителі багатоквартирних будинків отримають так звану «третю платіжку» — рахунок за сервіс із технічного обслуговування будівлі. Це нововведення передбачене наказом Міністерства енергетики №292 від 29 вересня 2023 року.

У межах цього оператори газорозподільчих мереж здійснюватимуть регулярний моніторинг стану газопроводів на герметичність і справність, що має підвищити безпеку споживання газу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі, а саме на електроенергію не буде. За кожну кВт*год струму доведеться платити 4,32 грн. Водночас з 1 травня скасують спеціальний тарифний пдан на електроенергію для тих, хто має електричне опалення. Зараз тариф для такої категорії складає 2,64 грн за кВт*год на 2000 кВт*год в місяць (починаючи з 2001 кВт*год треба платити повний тариф).

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