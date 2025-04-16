Местных жителей предупредили о графиках отключения света в Одессе и области на 17 апреля.

Графики отключения света в Одессе и области 17 апреля будут вводить в некоторых населенных пунктах, названы адреса, передает Politeka.

В ДТЭК сообщили о плановых профилактических работах, которые будут проводиться с целью повышения надежности электроснабжения.

В Измаиле запланированы массовые отключения света 17 числа.

С 8.00 17 апреля до 17.00 18 апреля свет отсутствует на улицах Европейская, Франко, Клушина, Куликова, Патриотов, пер. Франко, 2, проспект Мира.

17 числа с 8.00 до 15.45 без электроэнергии: Европейская, Илья Репина, проспект Мира.

17 апреля с 8.00 до 19.00 будут ограничения электроэнергии на улицах 8 Марта, Героев Азовстали, Сагайдачного гетмана, Дружбы, Задунайской Сечи, Защитников Украины, Ирпенска, Леонида Каденюка, Коцюбинского, Николаевская, Мудрого Ярослава, Ота Филатова, пер.Светлый.

17 числа с 8.00 до 17.00. Героев Измаила, Героев Крут, Сагайдачного гетмана, Головатого атамана, Греческая, Дружбы, Единства, Задунайской Сечи, Запорожская, Защитников Украины, Ивана Драча, Франко, Ирпенска, Кармелюка, Кафедральная, Кишиневская, Коммерческая, Коммерческая, Королева Лукьяненко, Лысенко, Николаевская, Михаила Грушевского, Момота генерала, Мудрого Ярослава, Победы, Филиппа Орлика, Повстанческая, Покровская, Поперечная, Торговая, Ильи Репина, Садовая, Свободы, Святослава Храброго, Сергея Малаховского, Симона Петлюры, Сомона Петлюры, Тульчиановская, Федора Леонтовича, Филатова, Харьковская, Чайковского, Чепиги атамана, Шевченко, Остапа Вишни, переулках Франко, 1, Победы, 1, Стуса Василия, 1, Шевченко, 1, Победы, 2, Шевченко, 2, Шевченковский, Львов, Львов Светлый, Свободы, Транспортников, Яблоневый, проспектах Мира и Независимости.

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