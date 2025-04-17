Начнет действовать запрет с 20 апреля в Одессе и области, за нарушение установленных правил предусмотрена административная и уголовная ответственность, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в Одесском рыбоохранном патруле.
Ограничения будут действовать до 9 мая. Временно вводят неразрешение на промышленный отлов сельди в реках Дунай и Днестр.
Сроки запрещения промысла сельди:
Река Дунай
– от устья до Тульчинского устья: с 20 по 29;
– выше по течению от Тульчинского устья: с 20 апреля по 9 мая.
Река Днестр
- от с. Паланка к плотине Дубоссарской ГЭС: с 20 по 29;
в Днестровском лимане, рукаве Турунчук и Днестре до Паланки: с 20 по 24.
Запрет с 20 апреля в Одессе и области введен в целях сохранения популяции рыбы во время нерестового периода.
Кроме того, до 30 мая действует общий запрет на отлов водных биоресурсов в реке Дунай (кроме специализированного промысла сельди). В придаточных водоемах украинской части Дуная и в Стенцовско-Жебрианских плавнях ограничения продлятся до 15 июня.
Контроль соблюдения правил осуществляет Одесский рыбоохранный патруль. Рыбаков и предпринимателей призывают быть сознательными, не нарушать правила нерестового периода и избегать штрафов.
За рыбалку во время нереста предусмотрено наказание:
- штраф от 1700 до 6800 грн
- или ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет
- конфискация орудий ловли и выловленной рыбы.
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