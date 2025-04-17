Запрет с 20 апреля в Одессе и области будет действовать до 9 мая и затронет часть украинцев.

Начнет действовать запрет с 20 апреля в Одессе и области, за нарушение установленных правил предусмотрена административная и уголовная ответственность, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в Одесском рыбоохранном патруле.

Ограничения будут действовать до 9 мая. Временно вводят неразрешение на промышленный отлов сельди в реках Дунай и Днестр.

Сроки запрещения промысла сельди:

Река Дунай

– от устья до Тульчинского устья: с 20 по 29;

– выше по течению от Тульчинского устья: с 20 апреля по 9 мая.

Река Днестр

- от с. Паланка к плотине Дубоссарской ГЭС: с 20 по 29;

в Днестровском лимане, рукаве Турунчук и Днестре до Паланки: с 20 по 24.

Запрет с 20 апреля в Одессе и области введен в целях сохранения популяции рыбы во время нерестового периода.

Кроме того, до 30 мая действует общий запрет на отлов водных биоресурсов в реке Дунай (кроме специализированного промысла сельди). В придаточных водоемах украинской части Дуная и в Стенцовско-Жебрианских плавнях ограничения продлятся до 15 июня.

Контроль соблюдения правил осуществляет Одесский рыбоохранный патруль. Рыбаков и предпринимателей призывают быть сознательными, не нарушать правила нерестового периода и избегать штрафов.

За рыбалку во время нереста предусмотрено наказание:

штраф от 1700 до 6800 грн

или ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет

конфискация орудий ловли и выловленной рыбы.

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