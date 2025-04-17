Подорожание проезда в Одесской области изрядно задело местных жителей, которые теперь вынуждены платить больше.

Подорожание проезда в Одесской области затронуло как городской, так и пригородный транспорт, повлияв на расходы пассажиров уже с начала апреля, сообщает Politeka.

Самые ощутимые изменения — на маршрутах из областного центра в соседние населенные пункты. В частности, билет в Южный подорожал сразу на 20 гривен и теперь стоит 70 грн вместо 50. Причины роста тарифов — повышение цен на топливо, рост водителей и расходов на обслуживание транспорта.

В Измаиле стоимость проезда в маршрутках выросла с 15 до 20 гривен, что также стало частью общей динамики подорожания проезда в Одесской области. В городе Одесса тарифы в электротранспорте остаются на уровне, установленном еще в декабре: трамвай и троллейбус — 15 грн, маршрутки по городу — 20, до 6 км Овидиопольской дороги — 40 гривен, а популярные маршруты №67 и №68 до Южного — 70.

Также обновлены цены на проездные билеты: для учащихся – от 120 до 160 грн, для студентов – от 240 до 340, для общего населения – до 567, а служебные поездки могут стоить до 756.

К сожалению, это вынужденный шаг для обеспечения стабильной работы транспорта. В то же время, жители Одесщины ожидают, что вместе с ростом цен улучшится и качество перевозок.

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