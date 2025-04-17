Заборона з 20 квітня в Одесі та області діятиме по 9 травня та затроне частину українців.

Почне діяти заборона з 20 квітня в Одесі та області, за порушення встановлених правил передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в Одеському рибоохоронному патрулі.

Обмеження діятимуть до 9 травня. Тимчасово вводять недозвіл на промисловий вилов оселедця в річках Дунай і Дністер.

Терміни заборони промислу оселедця:

Річка Дунай

— від гирла до Тульчинського гирла: з 20 по 29

— вище за течією від Тульчинського гирла: з 20 квітня по 9 травня.

Річка Дністер

— від с. Паланка до греблі Дубоссарської ГЕС: з 20 по 29

— у Дністровському лимані, рукаві Турунчук та Дністрі до Паланки: з 20 по 24.

Заборона з 20 квітня в Одесі та області запроваджена з метою збереження популяції риби під час нерестового періоду.

Крім того, до 30 травня діє загальна заборона на вилов водних біоресурсів у річці Дунай (окрім спеціалізованого промислу оселедця). У придаткових водоймах української частини Дунаю та в Стенцівсько-Жебріянських плавнях обмеження триватимуть до 15 червня.

Контроль за дотриманням правил здійснює Одеський рибоохоронний патруль. Рибалок та підприємців закликають бути свідомими, не порушувати правила нерестового періоду та уникати штрафів.

За риболовлю під час нересту передбачено покарання:

штраф від 1 700 до 6 800 грн

або обмеження/позбавлення волі на строк до 3 років

конфіскація знарядь лову та виловленої риби.

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