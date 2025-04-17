Прогноз погоды в Одессе на 18 апреля, синоптики предупредили о небольшом потеплении.

Прогноз погоды в Одессе на пятницу, 18 апреля 2025 года обещает комфортные температурные условия и солнечную атмосферу, передает Politeka.

Согласно обновленным данным синоптиков, 18 апреля в Одессе будет преимущественно ясная погода.

Утро может начаться с легкой облачности, однако в течение дня и вечером ожидается солнце без осадков.

Температура воздуха ночью опустится до +9…+10°C, а днём столбики термометров поднимутся до комфортных +15°C.

"Несмотря на то, что утром небо в Одессе покроют облака, день и вечер нас ждут ясные и безоблачные. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер будет слабым до умеренного, переменного направления, со средней скоростью около 2,8 м/с, что обеспечит приятную атмосферу на протяжении всего дня.

Атмосферное давление останется немного выше нормы, что может едва ощутимо сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Ближайшие дни также пройдут без существенных осадков, что создаёт отличные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

В целом по Украине температура колеблется в диапазоне от +10 до +15°C, а в западных регионах возможен подъём до +17°C.

Самым прохладным днем станет понедельник, 14 апреля, когда температура опустится до +6…+10°C.

Потепление ожидается к выходным — 19 и 20 апреля обещают стать самыми тёплыми и солнечными днями недели.

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