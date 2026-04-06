Доплати для пенсіонерів в Одеській області надходитимуть без затримок та у повному обсязі, підтримуючи стабільність фінансових надходжень.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області розраховуються на основі понаднормового стажу та актуального прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Літні мешканці регіону отримують додаткову надбавку, яка враховує роки роботи понад встановлену норму і підвищує загальний розмір пенсії.

З 1 січня 2026 року надбавка становить 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік стажу понад норму. З урахуванням прожиткового мінімуму 2595 грн, це 25,95 грн за рік. Автоматичний перерахунок застосовується для жінок зі стажем понад 30 років та чоловіків понад 35 років.

Продовження трудової діяльності впливає на суму надбавки, яка коригується після виходу на пенсію або при зміні мінімальної соціальної виплати. Ветерани праці отримують додаткові пільги: звільнення від земельного податку, безкоштовне протезування зубів, першочергове санаторно-курортне лікування та безоплатний проїзд у межах області.

Статус ветерана праці надається жінкам зі стажем від 35 років і чоловікам від 40 років, які досягли пенсійного віку. Вони також можуть розраховувати на першочерговий ремонт житла, забезпечення твердим паливом та додаткову неоплачувану відпустку.

Мінімальна надбавка за п’ять років понаднормового стажу у 2026 році становить щонайменше 129,75 грн.

Фахівці Пенсійного фонду радять звертатися до органів соціального захисту для оформлення статусу ветерана праці та збору документів. Це гарантує отримання усіх пільг і забезпечує додатковий дохід для літніх людей.

Регулярне оновлення даних і контроль за нарахуваннями забезпечують, що доплати для пенсіонерів в Одеській області надходитимуть без затримок та у повному обсязі, підтримуючи стабільність фінансових надходжень.

