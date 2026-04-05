У Одеській області стартували доплати для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Виплати враховують додаткові роки трудового стажу та актуальний прожитковий мінімум, що підвищує пенсії літніх мешканців із понаднормовою роботою.

З 1 січня 2026 року надбавка складає 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік стажу понад норму. При прожитковому мінімумі 2 595 гривень це дорівнює 25,95 грн за рік. Перерахунок здійснюється автоматично для жінок зі стажем понад 30 років і чоловіків з понад 35 років роботи.

Продовження трудової діяльності впливає на суму доплати, яка коригується після виходу на пенсію або змін мінімальної соціальної виплати. Ветерани праці отримують низку пільг: звільнення від земельного податку, безкоштовне протезування, першочергове санаторно-курортне лікування та безкоштовний проїзд у межах області.

Статус ветерана праці присвоюють жінкам зі стажем від 35 років та чоловікам від 40 років, які досягли пенсійного віку. Вони також можуть розраховувати на першочерговий ремонт житла, забезпечення твердим паливом і додаткову неоплачувану відпустку.

Мінімальна надбавка за п’ять років понаднормового стажу у 2026 році становить щонайменше 129,75 гривень.

Фахівці Пенсійного фонду радять оформлювати статус ветерана праці та подавати повний пакет документів, щоб гарантовано отримати пільги і додаткову підтримку.

Регулярне оновлення даних та контроль нарахувань забезпечують, що доплати для пенсіонерів в Одеській області надходитимуть вчасно, підтримуючи фінансову стабільність літніх людей.

Для максимальної зручності фахівці радять звертатися до місцевих органів соцзахисту або користуватися онлайн-сервісами Пенсійного фонду для перевірки актуальної інформації.

