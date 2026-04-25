Подорожчання продуктів в Одесі фіксується у ключових категоріях споживчого кошика, зокрема серед молочної продукції та м’яса, свідчать актуальні дані моніторингу ринку, повідомляє Politeka.

Станом на квітень середня ціна вершків «Простонаше» 10% (200 мл) становить 40,66 грн. У різних мережах показники коливаються в межах 39,99–42,00 грн. Для порівняння, у березні середній рівень складав 38,19 грн, що означає приріст на 4,13 грн за місяць. Динаміка свідчить про поступове підвищення без різких коливань.

Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) також демонструє зростання вартості. Поточний середній показник — 67,62 грн проти 65,55 грн у попередньому місяці. Водночас у торгових мережах спостерігається значна різниця цін — від 48,50 грн до 86,50 грн, що може залежати від формату магазину та логістичних витрат.

Найбільш помітне подорожчання зафіксовано у м’ясному сегменті. Курятина «Наша ряба» (гомілка, 1 кг) зросла до середнього рівня 146,20 грн. У березні цей показник становив 116,90 грн, що свідчить про збільшення на 47,20 грн. Основний стрибок відбувся на початку квітня, після чого ціни частково стабілізувалися.

Аналітики відзначають, що така динаміка може бути пов’язана з сезонними чинниками, витратами на виробництво та логістику, а також загальною ситуацією на продовольчому ринку. При цьому коливання між різними торговими мережами залишаються суттєвими.

Загалом Подорожчання продуктів в Одесі охоплює базові товари щоденного попиту, що формують основну частину витрат домогосподарств і відображають поточні економічні тенденції в регіоні.

