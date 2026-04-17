Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області у Білгород-Дністровській громаді може стати реальністю, передає Politeka.

Адміністрація КП «Білгород-Дністровськводоканал» повідомила про намір коригування діючих тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у 2026 році. Про це повідомляє Бессарабія.UA з посиланням на Білгород-Дністровську міську раду.

Згідно з розрахунками комунального підприємства, середнє підвищення тарифів має скласти близько 24%. Потреба у коригуванні пояснюється економічними факторами:

зростанням тарифів на електроенергію;

підвищенням мінімального прожиткового мінімуму;

змінами законодавства;

подорожчанням паливно-мастильних матеріалів.

В результаті діючі ставки не покривають витрат на виробництво та надання послуг, що ставить під загрозу стабільність роботи підприємства та якість водопостачання.

За розрахунками КП, тарифи можуть становити:

на централізоване водопостачання — від 44,14 до 55,72 грн за кубометр;

на водовідведення — від 43,06 до 52,39 грн.

Відповідно до процедури розгляду змін тарифів на комунальні послуги, зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом семи календарних днів після офіційного повідомлення споживачів про намір коригування. Це дає можливість мешканцям висловити думку щодо планованих змін.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відображає необхідність забезпечення стабільної роботи водоканалу та підтримки якості послуг. Мешканцям радять ознайомитися з новими ставками та врахувати їх у сімейному бюджеті.

