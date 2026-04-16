Грошова допомога для ВПО в Одеській області буде спрямована саме цій категорії одержувачів.

У квітні 2026 року грошова допомога для ВПО в Одеській області у розмірі 1500 гривень буде виплачена автоматично, без подання заяв або додаткових документів, повідомляє Politeka.

Ініціатива уряду спрямована на підтримку громадян із низьким доходом, які потребують додаткових коштів у складних економічних умовах. Програма охопить близько 13 мільйонів українців і реалізується через механізми Міністерства соціальної політики.

Отримувачам не потрібно проходити жодних бюрократичних процедур. Нарахування здійснюватиметься автоматично на основі даних, що вже містяться в державних реєстрах.

Право на виплату мають пенсіонери за віком, особи з інвалідністю та громадяни, які отримують допомогу у зв’язку із втратою годувальника. До списку включено також пенсіонерів за вислугу років, якщо їхні виплати не перевищують 25 595 гривень. Для ветеранів війни та ліквідаторів Чорнобильської аварії обмеження не застосовується.

Особливу увагу приділено людям з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю та неповнолітнім, які перебувають у багатодітних сім’ях або під опікою.

Додатково підтримка надається сім’ям внутрішньо переміщених осіб, що отримують державну допомогу на проживання.

Єдина умова для нарахування коштів — станом на 1 квітня 2026 року громадяни повинні отримувати пенсію або інший вид соціальної допомоги. Грошова допомога для ВПО в Одеській області буде спрямована саме цій категорії одержувачів, щоб оперативно забезпечити їхні базові потреби.

Мешканцям радять перевіряти наявність виплат у своїх банківських рахунках або електронних кабінетах, щоб отримати допомогу без затримок.

Останні новини України:

