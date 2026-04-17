Саме так гуманітарна допомога для пенсіонерів у Одеській області стає доступнішою для тих, хто опинився у складних обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Одеській області надається як волонтерськими ініціативами, так і за участі місцевої влади, охоплюючи тисячі мешканців, повідомляє Politeka.

Програми спрямовані на забезпечення базових потреб — від харчування до соціальних виплат.

В Одесі працює кілька центрів підтримки. Один із найвідоміших — благодійний фонд «Гостинна хата» на вулиці Водопровідній. Тут щодня з 12:30 організовують роздачу гарячих обідів, чаю та свіжого хліба для всіх, хто цього потребує. Для отримання достатньо мати паспорт та ідентифікаційний код.

Організатори зазначають, що процес максимально спрощений, щоб люди могли швидко отримати необхідне без зайвих труднощів. Саме так гуманітарна допомога для пенсіонерів у Одеській області стає доступнішою для тих, хто опинився у складних обставинах.

Окрім цього, у місті діють інші осередки підтримки. Волонтерський центр на вулиці Рішельєвській видає продуктові набори та одяг приблизно раз на два місяці.

Для маломобільних громадян передбачена окрема допомога. Благодійний фонд «Жінки Поруч» організовує адресну доставку необхідних речей безпосередньо додому.

Важливу роль відіграє і державна підтримка. Через департамент праці та соціальної політики мешканці можуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для людей із низьким доходом вони покривають значну частину витрат.

Також у територіальних центрах соціального обслуговування організовують безкоштовні обіди. Щоб оформити пільги, потрібно звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг.

