Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області спрямоване на забезпечення стабільного водопостачання.

У Кілійській громаді оголосили про підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, передає Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення в самому місті, а також водопостачання у низці сіл громади.

За даними КП «Світло», причиною підвищення є подорожчання електроенергії та купівлі води. З початку року вартість електроенергії для підприємства зросла з 13,50 до 16,32 грн за кВт. З 1 квітня ціна покупної води збільшиться з 35 до 40 грн за кубометр.

У Кілії для населення планують нові тарифи:

водопостачання — 63,41 грн/м³ замість 58,72 грн;

водовідведення — 57,65 грн/м³ замість 55,43 грн.

Підвищення торкнеться і прилеглих сіл громади. У Шевченковому, Василівці, Фурманівці та Новоселівці також зростуть тарифи. Зокрема, у селі Ліски вартість водопостачання на одне домогосподарство зросте з 211,65 до 225,44 грн.

Також нові тарифи передбачені для Кілійського району в таких населених пунктах:

с. Шевченкове — водопостачання з 55,12 до 60,30 грн/м³;

с. Василівка — водовідведення з 50,45 до 53,80 грн/м³;

с. Фурманівка — водопостачання з 49,90 до 54,20 грн/м³, водовідведення з 48,00 до 51,35 грн/м³;

с. Новоселівка — водопостачання з 52,75 до 57,10 грн/м³, водовідведення з 50,60 до 54,00 грн/м³.

Представники громади наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області спрямоване на забезпечення стабільного водопостачання, модернізацію мереж та покращення якості послуг для жителів.

Мешканців закликають заздалегідь підготуватися до нових тарифів і за можливості встановити лічильники води, що дозволить оптимізувати витрати та контролювати оплату.

