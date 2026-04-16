Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Одеській області продовжує надавати підтримку літнім людям, повідомляє Politeka.

В Одеській області стартувала програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів, що реалізується фондом «Карітас-Спес Одеса» за підтримки міжнародних партнерів у межах проєкту RISE. Ініціатива орієнтована на тих, хто постраждав від бойових дій або опинився у складних життєвих обставинах.

Проєкт охоплює внутрішньо переміщених осіб та мешканців населених пунктів у радіусі до 30 км від лінії фронту. Допомога включає продуктові набори, медикаменти, гігієнічні засоби та тимчасове проживання, що дозволяє швидко задовольнити першочергові потреби літніх людей.

Оформлення проводиться через спеціальні пункти. В Одесі заявки приймають за адресою вулиця Мала Арнаутська, 88. Передбачена одноразова виплата: 3600 гривень на кожного члена родини, максимум 14 400 гривень на домогосподарство.

Важливою умовою є відсутність подібної допомоги від інших організацій протягом останніх трьох місяців, а також неучасть у попередніх програмах фонду.

Додатково працює ініціатива «Тепла зима», яка покриває витрати на одяг, взуття та частково комунальні послуги, допомагаючи літнім людям підготуватися до холодного періоду.

Таким чином, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Одеській області залишається ефективним інструментом підтримки, що зменшує фінансове навантаження та забезпечує базові потреби в складний час.

Програма має на меті стабільно покривати базові потреби пенсіонерів і підвищувати рівень їхнього комфорту.

