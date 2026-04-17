Подорожчання проїзду в Одеській області відчутно впливає на сімейні бюджети.

У Одеській області зафіксовано подорожчання проїзду на міжміських та приміських рейсах через стрімке зростання цін на пальне та витрат на обслуговування, повідомляє Politeka.

Деякі громади вже підвищили тарифи, інші утримують старі ставки, скорочуючи кількість рейсів для економії.

На автостанціях пасажири порівнюють квитки та шукають оптимальні маршрути. Водії підкреслюють, що дорожче пальне безпосередньо впливає на формування тарифів.

Журналісти перевірили напрямки Одеса–Рені, Любашівка–Одеса та внутрішньогромадські рейси. Підприємець Іван Хіора зазначив, що підвищення ціни бензину з 50 до 75 гривень за літр збільшило собівартість рейсу приблизно на дві тисячі гривень.

Керівник ТОВ «Алекс» Іван Стеріополо додав, що вартість квитка залежить не лише від пального, а й від стану доріг, витрат на ремонт та клас транспортного засобу. Великі автобуси споживають удвічі більше пального, ніж малі маршрутки, а на поганих дорогах витрати зростають ще сильніше.

У громадах Балти та Любашівки ціни залишилися без змін, проте кількість рейсів скоротили для збереження регулярності та економії пального.

У колишньому Тарутинському районі короткі маршрути подорожчали на 10–20 гривень, далекі — на 50–100 гривень. Рейс до Одеси від Буджака зріс із 350 до 400 гривень.

За словами Стеріополо, остаточне встановлення тарифів триває, адже перевізники враховують коливання цін на пальне, ремонтні витрати, стан доріг та тип автобуса. Середня ціна бензину цього тижня складає 70 гривень, дизеля — 74–75.

Таким чином подорожчання проїзду в Одеській області відчутно впливає на сімейні бюджети. Місцевим радять перевіряти тарифи перед поїздкою, планувати витрати заздалегідь і слідкувати за змінами, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.