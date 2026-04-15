Як зазначають у Пенсійному фонді, частині українців передбачені доплати для пенсіонерів в Одеській області.

Діє система вікових доплат та інших надбавок до пенсій, яка поширюється й на мешканців Одеської області та передбачає поступове зростання виплат, пише Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні ПФУ.

Як зазначають у Пенсійному фонді, після досягнення 70 років пенсіонерам щомісяця нараховується додаткова виплата у розмірі 300 грн. У підсумку за рік це дає 3 600 грн додаткового доходу. Така надбавка є частиною державної підтримки людей похилого віку і призначається автоматично.

Після 75 років сума доплати переглядається та збільшується до 456 грн на місяць. При цьому мова йде не про окрему нову виплату, а про оновлений загальний розмір надбавки, який уже включає попередні 300 грн. Тобто фактичне підвищення становить 156 гривень щомісяця.

Для осіб, яким виповнилося понад 80 років, передбачене ще одне підвищення. Розмір доплати зростає додатково на 114 гривень, що є частиною поступової системи підтримки старших вікових груп.

Варто враховувати, що такі надбавки нараховуються автоматично, однак їх отримання можливе лише за дотримання певних умов. Зокрема, загальний розмір пенсії не повинен перевищувати встановлений граничний рівень, який у 2026 році становить 10 340 гривень.

Крім вікових доплат, для пенсіонерів в Одеській області передбачені й інші види підвищень. Наприклад, громадяни з особливими трудовими заслугами перед державою можуть отримувати значні доплати, які іноді сягають до 200 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Окрему підтримку надають самотнім людям віком понад 80 років, які потребують постійного догляду. Для них передбачена щомісячна компенсаційна виплата у розмірі близько 1 000 гривень, яка допомагає покривати основні витрати, пов’язані з доглядом.

Додаткові кошти можуть отримувати й пенсіонери з понаднормовим страховим стажем. За кожен рік понад встановлений мінімум нараховується окрема надбавка, яка в середньому може досягати приблизно 700 гривень на місяць залежно від індивідуальних показників.

