Доплати для пенсіонерів в Одеській області передбачають поетапне зростання виплат залежно від віку та виконання визначених умов, пише Politeka.net.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Після досягнення 70 років громадянам щомісяця нараховують додатково 300 гривень. У річному підсумку це становить 3 600 грн. Така підтримка призначається автоматично без звернень до установ.

Починаючи з 75 років, сума збільшується до 456 грн на місяць. Йдеться про загальний обсяг надбавки, який уже включає попередню виплату, тому фактичне підвищення становить 156 грн.

Для осіб віком понад 80 років передбачено ще одне зростання. Додатково нараховується 114 грн, що є частиною поступової системи підтримки старших громадян.

Водночас діє обмеження: загальний розмір пенсійного забезпечення не повинен перевищувати 10 340 грн. У разі перевищення цього рівня надбавка не призначається.

Крім вікових механізмів, доплати для пенсіонерів в Одеській області включають й інші види підтримки. Зокрема, громадяни з особливими трудовими заслугами можуть отримувати значні підвищення — інколи до 200% мінімальної пенсії.

Окремо передбачена допомога для самотніх людей віком понад 80 років, які потребують постійного догляду. Щомісячна компенсація становить близько 1 000 грн і спрямована на покриття базових витрат.

Додаткові суми доступні також для тих, хто має понаднормовий страховий стаж. За кожен рік понад мінімум нараховується окрема надбавка, яка може сягати приблизно 700 грн залежно від індивідуальних показників.

Загалом система надбавок покликана підтримати рівень доходів людей старшого віку в умовах зростання витрат.

