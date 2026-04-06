У Одеській області зафіксували подорожчання проїзду на міжміських і приміських маршрутах через зростання цін на пальне та витрат на обслуговування, повідомляє Politeka.

Деякі громади вже підвищили тарифи, інші залишають колишні ставки, скорочуючи кількість рейсів для економії. На автостанціях пасажири активно порівнюють квитки та шукають зручні альтернативи.

Водії відзначають, що дорожче пальне напряму впливає на формування вартості проїзду. Журналісти перевірили рейси Одеса–Рені, Любашівка–Одеса та внутрішньогромадські маршрути. Підприємець Іван Хіора повідомив, що підвищення ціни бензину з 50 до 75 гривень за літр збільшило собівартість рейсу приблизно на дві тисячі гривень.

Керівник ТОВ «Алекс» Іван Стеріополо пояснив, що тариф формується не лише під впливом пального, а й через стан доріг, витрати на ремонт та клас автобусів. Великі транспортні засоби споживають удвічі більше пального, ніж невеликі маршрутки, а на поганих покриттях витрати зростають ще сильніше.

У громадах Балти та Любашівки ціни залишилися колишніми, проте кількість рейсів скоротили, щоб зберегти регулярність та зменшити витрати пального.

У колишньому Тарутинському районі короткі маршрути подорожчали на 10–20 гривень, а дальні — на 50–100 гривень. Наприклад, рейс від Буджака до Одеси зріс із 350 до 400 гривень.

За словами Стеріополо, остаточне встановлення тарифів ще триває, адже перевізники враховують коливання цін на пальне, ремонтні роботи, стан доріг та тип транспорту. Середня ціна бензину цього тижня складає близько 70 гривень, дизеля — 74–75.

Таким чином подорожчання проїзду в Одеській області відчутно впливає на сімейні бюджети. Місцевим радять перевіряти тарифи перед поїздкою, планувати витрати заздалегідь та слідкувати за змінами, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

