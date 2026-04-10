У Пенсійному фонді пояснюють, що доплату в Одеській області можуть отримати не всі пенсіонери.

Деякі українські пенсіонери мають право на додаткову доплату до пенсії в Одеській області, про яку відомо не всім, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

За певних умов щомісячна надбавка може перевищувати 500 гривень. Вона нараховується залежно від тривалості страхового стажу понад встановлену норму, тобто за додаткові роки роботи.

У Пенсійному фонді пояснюють, що право на таку доплату в Одеській області виникає у тих, чий стаж перевищує мінімальні вимоги для виходу на пенсію. У 2026 році ці показники становлять 33 роки для виходу у 60, 23 роки — у 63 та 15 років — у 65. Саме після перевищення цих меж починає нараховуватися додаткова виплата.

Водночас важливе значення має дата призначення пенсії. Якщо пенсію було оформлено до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 для жінок. Якщо ж після цієї дати — понад 35 років для чоловіків і 30 для жінок. Саме ці показники використовуються для розрахунку доплати.

Механізм нарахування є однаковим для всіх: за кожен рік понад встановлену норму до пенсії додається 1 відсоток від її основного розміру. Однак існує обмеження — ця сума не може перевищувати 1 відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум становить 2595 гривень, тому максимальна доплата за один додатковий рік складає 25,95 гривні. Таким чином, якщо людина має, наприклад, 20 років понаднормового стажу, її щомісячна надбавка може перевищувати 500 гривень.

Окремо варто врахувати ситуацію працюючих пенсіонерів. Для них перерахунок із урахуванням актуального прожиткового мінімуму зазвичай повністю застосовується вже після звільнення з роботи, тому остаточний розмір доплати може змінитися після завершення трудової діяльності.

