Подорожчання продуктів в Одеській області за останній місяць стало відчутним для жителів регіону, і навіть базові товари тепер коштують значно більше.

Подорожчання продуктів в Одеській області помітне на прикладі різних категорій товарів, повідомляє Politeka.

Згідно з даними офіційного сайту Міністерства фінансів, найбільше подорожчання в Одеській області спостерігається на молочні продукти, фрукти та м'ясо, що традиційно складає основу щоденного раціону багатьох сімей.

Так, сир плавлений Ферма Дружба 55% вагою 70 грамів у магазинах Auchan станом на 7 квітня коштує 33,10 гривень, тоді як у березні середньомісячна ціна була лише 25,88 гривень, що свідчить про суттєве зростання вартості.

Аналогічна ситуація спостерігається і з фруктами, особливо апельсинами преміум-класу, які у магазинах Novus та Auchan зараз коштують у середньому 84,15 гривень за кілограм, у той час як у березні ціна коливалася в межах 73,92 гривень.

Що стосується м'ясних товарів, свинина грудинка також виросла в ціні. Середня вартість на 7 квітня досягла 213,62 гривень за кілограм у порівнянні з середньомісячною ціною у березні 211,31 гривень.

У різних мережах ціни відрізняються, наприклад у Megamarket свинина продається за 229,00 гривень, у Metro за 206,96 гривень, а в Auchan за 204,90 гривень.

Це свідчить про нерівномірне подорожчання продуктів в Одеській області та вплив різних постачальників на кінцеву ціну для покупця.

У багатьох сімей таке підняття цінників вже стало відчутним у щоденному бюджеті, оскільки підвищення цін на молочні та м'ясні товари, складає значну частину витрат на харчування.

Споживачам радять уважно стежити за акційними пропозиціями та порівнювати ціни в різних мережах, щоб уникнути зайвих витрат.

