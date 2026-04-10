Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна знайти швидко, без складних процедур.

У Одеській області переселенці можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО в різних форматах, повідомляє Politeka.

Платформа «Допомагай» дозволяє швидко знайти квартиру або будинок як у місті, так і в передмісті від небайдужих громадян.

В Одесі на вулиці Жуковського пропонується кімната у двокімнатній квартирі для жінки, де вже проживає господиня 68 років. Власниця шукає співмешканку для спільного проживання та коротання вечорів, при цьому доглядати за нею не потрібно. Деталі уточнюються за телефоном, вказаним у оголошенні.

Ще одна пропозиція на вулиці Онезькій передбачає однокімнатну квартиру на другому поверсі двоповерхового будинку. Приміщення обладнане пічним або електричним опаленням, кімната займає 16 кв.м, кухня 5 кв.м, є душ, туалет та балкон.

У Калантаївці Роздільнянського району доступний будинок для сімей або пар без дітей, жінок, чоловіків, літніх людей і навіть із тваринами. Опалення здійснюється піччю, газу немає, тому варто враховувати цей нюанс при проживанні.

Ще один варіант у самому місті Одеса на вулиці Святослава Караванського пропонує двокімнатну квартиру для спільного проживання з господаркою.

Завдяки платформі «Допомагай» безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна знайти швидко, без складних процедур. Власники не лише надають дах над головою, а й створюють умови для безпечного та комфортного перебування.

Для уточнення вільних місць та деталей поселення переселенцям радять звертатися безпосередньо до власників через платформу або гарячу лінію сервісу.

