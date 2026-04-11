Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Одеській області надається за кількома напрямами, поєднуючи зусилля волонтерів та місцевої влади, повідомляє Politeka.

Програми охоплюють гарячі обіди, продуктові набори та адресну доставку допомоги тим, хто не може самостійно відвідати пункти видачі.

Наприклад, Благодійний Фонд "Гостинна хата" на вулиці Водопровідна, 13 щодня з 12:30 організовує гарячі страви, чай та свіжий хліб. Для багатьох пенсіонерів це стає реальною підтримкою у повсякденному житті.

Отримати допомогу можна без складних процедур: достатньо мати паспорт та ІПН. Організатори налаштували процес так, щоб уникати черг та скупчень людей.

Гуманітарний волонтерський центр на Рішельєвській, 18 видає продуктові пакети та одяг за встановленим графіком. Це дозволяє забезпечити людей не лише гарячими стравами, а й базовими речами для дому.

БФ "Жінки Поруч" робить акцент на адресній підтримці. Волонтери доставляють набори безпосередньо додому тим, хто через стан здоров’я або інші обставини не може відвідати пункти. Такий підхід допомагає охопити ширшу аудиторію літніх людей, які потребують допомоги.

Крім того, державна підтримка через Департамент праці та соціальної політики забезпечує додаткові можливості: субсидії до 50% на оплату комунальних послуг та безкоштовні обіди у територіальних центрах соціального обслуговування.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Одеській області не лише задовольняє базові потреби, а й створює відчуття підтримки та впевненості у щоденному житті літніх громадян.

